Rheinmetall im Fokus

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verbilligt sich am Mittag

26.08.25 12:05 Uhr
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verbilligt sich am Mittag

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Rheinmetall gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,7 Prozent auf 1.622,00 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1.624,50 EUR -31,00 EUR -1,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Rheinmetall-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 1.622,00 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.619,00 EUR. Bei 1.650,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 53.505 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.06.2025 bei 1.944,00 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rheinmetall-Aktie somit 16,56 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.11.2024 bei 463,80 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Verlust von 71,41 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 8,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 11,28 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall-Aktie wird bei 1.879,43 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 07.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,90 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,43 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,43 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 2,23 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 29,60 EUR je Rheinmetall-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

