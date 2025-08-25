Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Dienstagnachmittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Zuletzt ging es für die Rheinmetall-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 1.631,00 EUR.
Das Papier von Rheinmetall befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 1.631,00 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Rheinmetall-Aktie bei 1.619,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 1.650,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 88.354 Stück.
Am 02.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 1.944,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 19,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 463,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.11.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 71,56 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem Rheinmetall seine Aktionäre 2024 mit 8,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 11,28 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 1.879,43 EUR je Rheinmetall-Aktie aus.
Am 07.08.2025 äußerte sich Rheinmetall zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,90 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,43 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,77 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,43 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.11.2026.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 29,60 EUR in den Büchern stehen haben wird.
