Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagvormittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 1.628,50 EUR.

Um 09:07 Uhr rutschte die Rheinmetall-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 1.628,50 EUR ab. Bei 1.627,50 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 1.650,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 12.908 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1.944,00 EUR) erklomm das Papier am 02.06.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 19,37 Prozent wieder erreichen. Bei 463,80 EUR fiel das Papier am 04.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 71,52 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Rheinmetall-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 8,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 11,28 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 1.879,43 EUR für die Rheinmetall-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 07.08.2025. Das EPS wurde auf 2,90 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 2,43 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,23 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.11.2026.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2025 auf 29,60 EUR je Aktie.

