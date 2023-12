Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagvormittag mit roten Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Rheinmetall befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 284,70 EUR ab.

Um 17:35 Uhr fiel die Rheinmetall-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 284,70 EUR ab. In der Spitze fiel die Rheinmetall-Aktie bis auf 284,30 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 285,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 81.172 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 295,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.11.2023 erreicht. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 3,52 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 30.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 186,05 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rheinmetall-Aktie 53,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Rheinmetall-Aktie bei 337,14 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 09.11.2023. Das EPS wurde auf 2,31 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,65 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.758,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rheinmetall einen Umsatz von 1.415,00 EUR eingefahren.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q4 2023 wird am 14.03.2024 erwartet. Rheinmetall dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 13.03.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2023 auf 13,67 EUR je Aktie.

