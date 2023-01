Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Freitagmittag fester

Die Rheinmetall-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 228,60 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Rheinmetall-Aktie bei 230,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 229,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 91.577 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.01.2023 bei 232,00 EUR. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 1,47 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 90,32 EUR. Dieser Wert wurde am 04.02.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 153,10 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 246,75 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rheinmetall am 10.11.2022 vor. In Sachen EPS wurden 1,65 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 1,66 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.258,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.415,00 EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Rheinmetall am 16.03.2023 präsentieren. Am 14.03.2024 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 10,64 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Aktie profitiert: Rheinmetall bekommt Modernisierungs-Auftrag der Bundeswehr

Rheinmetall-Aktie nach Rekordhoch leichter: Ukraine erhält von Deutschland 14 Leopard-2-Kampfpanzer

Rheinmetall-Aktie in Grün: Rheinmetall-Panzer für Ringtausch sollen im Frühjahr fertig sein - mehr Tempo bei Rüstungs-Aufträgen gefordert

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com