Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Im XETRA-Handel kam die Rheinmetall-Aktie um 04:22 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 227,60 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Rheinmetall-Aktie bei 230,50 EUR. In der Spitze büßte die Rheinmetall-Aktie bis auf 225,60 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 229,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 133.200 Rheinmetall-Aktien.

Am 25.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 232,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 1,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.02.2022 bei 90,32 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 151,99 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 246,75 EUR für die Rheinmetall-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 10.11.2022. Das EPS wurde auf 1,65 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,66 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.415,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rheinmetall einen Umsatz von 1.258,00 EUR eingefahren.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q4 2022 wird am 16.03.2023 erwartet. Am 14.03.2024 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 10,64 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Aktie profitiert: Rheinmetall bekommt Modernisierungs-Auftrag der Bundeswehr

Rheinmetall-Aktie nach Rekordhoch leichter: Ukraine erhält von Deutschland 14 Leopard-2-Kampfpanzer

Rheinmetall-Aktie etwas tiefer: UBS stuft Rheinmetall zurück - Dennoch Kursziel erhöht

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com