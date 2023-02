Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall reagiert am Vormittag positiv

Um 09:07 Uhr ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 246,60 EUR. In der Spitze legte die Rheinmetall-Aktie bis auf 247,20 EUR zu. Bei 246,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 11.053 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 21.02.2023 auf bis zu 257,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 4,27 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.02.2022 bei 102,90 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 139,65 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 246,75 EUR je Rheinmetall-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 10.11.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,65 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,66 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Rheinmetall mit einem Umsatz von insgesamt 1.415,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.258,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,48 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 16.03.2023 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 14.03.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2022 10,83 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

