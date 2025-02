Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zieht am Donnerstagnachmittag an

Aktienentwicklung

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,6 Prozent auf 995,40 EUR.

Das Papier von Rheinmetall konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 995,40 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Rheinmetall-Aktie bei 1.002,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 971,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 359.495 Rheinmetall-Aktien.

Am 27.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 1.002,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rheinmetall-Aktie. Am 11.03.2024 gab der Anteilsschein bis auf 402,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 59,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 5,70 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,54 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 839,14 EUR für die Rheinmetall-Aktie aus.

Am 07.11.2024 hat Rheinmetall in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,11 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,35 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 39,53 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,45 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,76 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 13.03.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 12.03.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 21,26 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

