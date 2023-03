Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall präsentiert sich am Montagmittag fester

Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 267,60 EUR. Die Rheinmetall-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 269,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 265,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 110.889 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.03.2023 bei 269,00 EUR. Gewinne von 0,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.09.2022 bei 140,45 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 90,53 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 265,75 EUR.

Rheinmetall ließ sich am 16.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,70 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,66 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 84,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.321,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.258,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q1 2023 wird am 04.05.2023 erwartet. Schätzungsweise am 03.05.2024 dürfte Rheinmetall die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 14,21 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Rheinmetall-Aktie in Grün: Rheinmetall steigt in den DAX auf

Rheinmetall-Aktie dennoch verlustreich: Deutsche Bank sieht bei Rheinmetall Luft nach oben

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com