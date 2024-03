Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochmittag mit angezogener Handbremse

Kurs der Rheinmetall

Die Aktie von Rheinmetall zeigt sich am Mittwochmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 520,60 EUR bewegte sich die Rheinmetall-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr bei 520,60 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Wert des Tages markierte die Rheinmetall-Aktie bei 523,80 EUR. Die Rheinmetall-Aktie sank bis auf 513,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 522,20 EUR. Zuletzt wechselten 190.167 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 27.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 523,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rheinmetall-Aktie. Am 05.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 226,50 EUR. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 129,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,13 EUR, nach 4,30 EUR im Jahr 2022. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 477,71 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 14.03.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 8,29 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 6,70 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.557,00 EUR – ein Plus von 10,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 2.321,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 14.05.2024 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Rheinmetall möglicherweise am 02.05.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 21,38 EUR im Jahr 2024 aus.

