Rheinmetall Aktie News: Anleger schicken Rheinmetall am Vormittag auf rotes Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Rheinmetall. Das Papier von Rheinmetall befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 514,40 EUR ab.

Das Papier von Rheinmetall gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 514,40 EUR abwärts. Die Rheinmetall-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 513,40 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 522,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 41.596 Rheinmetall-Aktien.

Bei 523,80 EUR erreichte der Titel am 27.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,83 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 226,50 EUR. Dieser Wert wurde am 05.10.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 55,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,13 EUR. Im Vorjahr erhielten Rheinmetall-Aktionäre 4,30 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Rheinmetall-Aktie bei 477,71 EUR.

Am 14.03.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 8,29 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 6,70 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.557,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.321,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Rheinmetall am 14.05.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 02.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 21,38 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

