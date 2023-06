Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag mit Verlusten

So entwickelt sich Rheinmetall

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Das Papier von Rheinmetall befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,0 Prozent auf 240,40 EUR ab.

Die Rheinmetall-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 240,40 EUR. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 240,20 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 246,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 163.197 Rheinmetall-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 281,30 EUR erreichte der Titel am 04.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 14,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.09.2022 bei 140,45 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rheinmetall-Aktie 71,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Rheinmetall-Aktie bei 285,67 EUR.

Am 04.05.2023 äußerte sich Rheinmetall zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,15 EUR. Im letzten Jahr hatte Rheinmetall einen Gewinn von 1,08 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.363,00 EUR – ein Plus von 7,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 1.266,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 10.08.2023 erwartet. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 01.08.2024.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2023 auf 14,30 EUR je Aktie.

