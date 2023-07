Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag im Aufwind

Rheinmetall im Blick

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 254,30 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 254,30 EUR zu. In der Spitze gewann die Rheinmetall-Aktie bis auf 254,60 EUR. Bei 248,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 203.286 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (281,30 EUR) erklomm das Papier am 04.04.2023. 10,62 Prozent Plus fehlen der Rheinmetall-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 17.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 140,45 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rheinmetall-Aktie 81,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall-Aktie wird bei 285,33 EUR angegeben.

Rheinmetall gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,15 EUR. Im letzten Jahr hatte Rheinmetall einen Gewinn von 1,08 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.363,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.266,00 EUR in den Büchern standen.

Am 10.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Rheinmetall veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 01.08.2024 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Rheinmetall-Gewinn in Höhe von 14,19 EUR je Aktie aus.

