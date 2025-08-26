Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag ohne große Veränderung

Aktie im Blick

Die Aktie von Rheinmetall hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Rheinmetall-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 1.635,00 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Rheinmetall-Aktie um 09:07 Uhr im XETRA-Handel bei 1.635,00 EUR. Die Rheinmetall-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1.644,00 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Rheinmetall-Aktie bei 1.633,00 EUR. Bei 1.640,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.709 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1.944,00 EUR erreichte der Titel am 02.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,90 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.11.2024 bei 463,80 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 71,63 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Rheinmetall seine Aktionäre 2024 mit 8,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 11,28 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 1.879,43 EUR.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,90 EUR gegenüber 1,43 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,23 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,43 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Rheinmetall veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 05.11.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 29,60 EUR in den Büchern stehen haben wird.

