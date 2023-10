Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag mit grünen Vorzeichen

Kurs der Rheinmetall

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 272,50 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 272,50 EUR zu. Die Rheinmetall-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 273,80 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 271,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 38.779 Rheinmetall-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 281,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.04.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,23 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.11.2022 (153,05 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 297,14 EUR.

Rheinmetall ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Rheinmetall ein EPS von 1,21 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,39 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.498,00 EUR im Vergleich zu 1.408,00 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 09.11.2023 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 07.11.2024 werfen.

In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 14,07 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

