Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag in Rot

Die Rheinmetall-Aktie musste um 04:05 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 240,20 EUR. Das Tagestief markierte die Rheinmetall-Aktie bei 237,30 EUR. Mit einem Wert von 243,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 126.333 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 21.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 257,60 EUR. 6,75 Prozent Plus fehlen der Rheinmetall-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 129,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.02.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 85,91 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 246,75 EUR für die Rheinmetall-Aktie.

Am 10.11.2022 hat Rheinmetall die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,65 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,66 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.415,00 EUR umgesetzt, gegenüber 1.258,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 16.03.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 14.03.2024.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2022 auf 10,83 EUR je Aktie.

