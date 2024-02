Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Mittwochmittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 419,70 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 419,70 EUR zu. In der Spitze legte die Rheinmetall-Aktie bis auf 422,50 EUR zu. Mit einem Wert von 414,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 109.917 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.02.2024 bei 428,00 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,98 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 226,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 46,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2022 4,30 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,06 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 389,13 EUR aus.

Am 09.11.2023 hat Rheinmetall in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,31 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.758,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.415,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.03.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 13.03.2025 dürfte Rheinmetall die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 13,13 EUR je Rheinmetall-Aktie.



