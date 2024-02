Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochvormittag gesucht

Rheinmetall im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 416,50 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 416,50 EUR. Die Rheinmetall-Aktie zog in der Spitze bis auf 416,50 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 414,40 EUR. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 16.618 Stück gehandelt.

Am 27.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 428,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,76 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 226,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.10.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 45,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Rheinmetall-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 4,30 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,06 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 389,13 EUR.

Rheinmetall ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,31 EUR gegenüber 1,65 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.758,00 EUR im Vergleich zu 1.415,00 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 14.03.2024 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 13.03.2025 dürfte Rheinmetall die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 13,13 EUR je Aktie belaufen.

