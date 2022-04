Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zieht am Mittag an

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 216,30 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Rheinmetall-Aktie sogar auf 217,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 215,00 EUR. Zuletzt wechselten 94.889 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 22.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 225,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 3,87 Prozent zulegen. Bei 76,28 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.09.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 183,56 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 170,11 EUR je Rheinmetall-Aktie aus.

Rheinmetall gewährte am 17.03.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,83 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Rheinmetall hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.817,50 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.895,50 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2022-Finanzergebnisse wird am 06.05.2022 erwartet. Die Vorlage der Q1 2023-Ergebnisse wird von Experten am 04.05.2023 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 12,83 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

