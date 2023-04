Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel Rheinmetall 265,40 EUR

-1,23% Charts

News

Analysen

Um 11:48 Uhr rutschte die Rheinmetall-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 261,90 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Rheinmetall-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 259,30 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 270,00 EUR. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 153.559 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.04.2023 bei 281,30 EUR. Mit einem Zuwachs von 6,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.09.2022 (140,45 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 86,47 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 275,86 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 16.03.2023. Das EPS belief sich auf 6,70 EUR gegenüber 1,66 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.321,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 84,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.258,00 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 04.05.2023 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 03.05.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 14,34 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Trading Idee: Rheinmetall - Korrektur beendet?

Rheinmetall-Aktie freundlich: Rheinmetall kann sich über Millionenauftrag freuen - HSBC hebt Rheinmetall-Kursziel deutlich an

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com