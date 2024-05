Rheinmetall im Blick

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Vormittag an Fahrt

28.05.24 09:22 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 536,80 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere um 09:06 Uhr 0,9 Prozent. Bei 536,80 EUR erreichte die Rheinmetall-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 534,80 EUR. Zuletzt wechselten 4.004 Rheinmetall-Aktien den Besitzer. Bei 571,80 EUR markierte der Titel am 09.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 6,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 226,50 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 57,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 7,83 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rheinmetall 5,70 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 561,88 EUR je Rheinmetall-Aktie an. Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 14.05.2024 vor. Es stand ein EPS von 1,11 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 1,24 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,99 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,58 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,36 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren. Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 08.08.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025. Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2024 21,45 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Montagshandels auf grünem Terrain Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Handelsstart in der Gewinnzone Rheinmetall-Aktie profitiert nicht: Großauftrag von NATO-Staat erhalten

