Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie legte um 28.06.2022 16:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,8 Prozent auf 223,00 EUR zu. Die Rheinmetall-Aktie zog in der Spitze bis auf 223,90 EUR an. Bei 215,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 197.227 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.04.2022 auf bis zu 225,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,89 Prozent hinzugewinnen. Bei 76,28 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.09.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 192,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 199,50 EUR.

Am 06.05.2022 lud Rheinmetall zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. In Sachen EPS wurden 1,08 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 1,14 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9,89 Prozent auf 1.266,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1.405,00 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Rheinmetall am 04.08.2022 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 03.08.2023.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2023 14,01 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

