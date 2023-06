Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Vormittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 247,70 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 2,0 Prozent auf 247,70 EUR. Die Rheinmetall-Aktie zog in der Spitze bis auf 248,60 EUR an. Mit einem Wert von 245,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Rheinmetall-Aktie belief sich zuletzt auf 11.867 Aktien.

Am 04.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 281,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,56 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.09.2022 bei 140,45 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Verlust von 43,30 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 285,67 EUR an.

Am 04.05.2023 hat Rheinmetall in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,66 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.363,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.266,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 10.08.2023 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 01.08.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 14,30 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

