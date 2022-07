Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall büßt am Vormittag ein

Das Papier von Rheinmetall befand sich um 28.07.2022 09:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 183,15 EUR ab. Im Tief verlor die Rheinmetall-Aktie bis auf 181,60 EUR. Bei 183,95 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.370 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (227,90 EUR) erklomm das Papier am 30.06.2022. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 19,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 10.09.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 76,28 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 140,10 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 204,56 EUR an.

Rheinmetall gewährte am 06.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,08 EUR, nach 1,14 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.266,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1.405,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 05.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Rheinmetall veröffentlicht werden. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Rheinmetall möglicherweise am 03.08.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Rheinmetall-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 11,00 EUR fest.

