Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag mit KursVerlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 252,50 EUR nach.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 252,50 EUR. Bei 251,10 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 252,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 45.076 Rheinmetall-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 04.04.2023 auf bis zu 281,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 140,45 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rheinmetall-Aktie 79,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall-Aktie wird bei 285,33 EUR angegeben.

Rheinmetall ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Rheinmetall hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,08 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.363,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.266,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.08.2023 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 01.08.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 14,19 EUR je Rheinmetall-Aktie.

