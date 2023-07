Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall büßt am Freitagnachmittag ein

Blick auf Rheinmetall-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 253,20 EUR ab.

Die Rheinmetall-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 253,20 EUR. Bei 251,10 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 252,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 103.193 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.04.2023 bei 281,30 EUR. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 9,99 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 17.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 140,45 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 44,53 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Rheinmetall-Aktie bei 285,33 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 04.05.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,15 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,08 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.363,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rheinmetall einen Umsatz von 1.266,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 10.08.2023 terminiert. Am 01.08.2024 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Rheinmetall-Gewinn in Höhe von 14,19 EUR je Aktie aus.

