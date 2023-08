Notierung im Blick

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag in Grün

28.08.23 12:04 Uhr

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 247,10 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 247,10 EUR. Im Tageshoch stieg die Rheinmetall-Aktie bis auf 248,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 245,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 28.891 Rheinmetall-Aktien umgesetzt. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.04.2023 bei 281,30 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rheinmetall-Aktie somit 12,16 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 140,45 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,16 Prozent. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 285,33 EUR für die Rheinmetall-Aktie aus. Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 10.08.2023 vor. Das EPS wurde auf 1,27 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,21 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 1.498,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.408,00 EUR umgesetzt worden waren. Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Rheinmetall am 09.11.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 07.11.2024. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 13,97 EUR je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Rheinmetall-Investment eingefahren Rheinmetall-Aktie etwas leichter: Rheinmetall will bald Panzerwartung in der Ukraine beginnen

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com