Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag mit Kursplus

Notierung im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 248,30 EUR zu.

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 2,1 Prozent auf 248,30 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Rheinmetall-Aktie bei 248,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 245,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 50.650 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 04.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 281,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 13,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 140,45 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 43,44 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 285,33 EUR an.

Rheinmetall ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,27 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,21 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.498,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.408,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 09.11.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 07.11.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Rheinmetall-Gewinn in Höhe von 13,97 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

