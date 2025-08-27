Rheinmetall Aktie News: Anleger schicken Rheinmetall am Donnerstagmittag auf rotes Terrain

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 1.621,50 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 1.621,50 EUR. In der Spitze büßte die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.618,50 EUR ein. Bei 1.649,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 49.889 Rheinmetall-Aktien.

Am 02.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1.944,00 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rheinmetall-Aktie somit 16,59 Prozent niedriger. Am 04.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 463,80 EUR ab. Abschläge von 71,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 8,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 11,28 EUR je Rheinmetall-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 1.879,43 EUR.

Am 07.08.2025 hat Rheinmetall in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,90 EUR, nach 1,43 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,77 Prozent auf 2,43 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 05.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 29,60 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

