Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag in Grün

So bewegt sich Rheinmetall

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Zuletzt konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 1.644,00 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 1.644,00 EUR. Bei 1.649,00 EUR erreichte die Rheinmetall-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 1.649,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 141.661 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1.944,00 EUR an. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 18,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 463,80 EUR fiel das Papier am 04.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 71,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Rheinmetall seine Aktionäre 2024 mit 8,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 11,28 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall-Aktie wird bei 1.879,43 EUR angegeben.

Am 07.08.2025 hat Rheinmetall in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,90 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,77 Prozent auf 2,43 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Rheinmetall rechnen Experten am 05.11.2026.

In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 29,60 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

