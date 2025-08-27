DAX24.046 ±0,0%ESt505.398 +0,1%Top 10 Crypto16,00 ±-0,0%Dow45.509 -0,1%Nas21.656 +0,3%Bitcoin96.578 +1,1%Euro1,1668 +0,2%Öl67,78 ±-0,0%Gold3.407 +0,3%
DAX stabil -- Wall Street uneins -- NVIDIA enttäuscht mit Bilanz -- CrowdStrike knackt Milliardenumsatz -- Bayer, Palantir, Li Auto, Clara Technologies, Rheinmetall, HENSOLDT, RENK im Fokus
So bewegt sich Rheinmetall

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag in Grün

28.08.25 16:10 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Zuletzt konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 1.644,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1.638,50 EUR -1,00 EUR -0,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 1.644,00 EUR. Bei 1.649,00 EUR erreichte die Rheinmetall-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 1.649,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 141.661 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1.944,00 EUR an. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 18,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 463,80 EUR fiel das Papier am 04.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 71,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Rheinmetall seine Aktionäre 2024 mit 8,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 11,28 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall-Aktie wird bei 1.879,43 EUR angegeben.

Am 07.08.2025 hat Rheinmetall in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,90 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,77 Prozent auf 2,43 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Rheinmetall rechnen Experten am 05.11.2026.

In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 29,60 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Aktie stabil: Lürssen-Militärwerft vor Übernahme - Fertigung für Lockheed? - RENK- und HENSOLDT-Aktien uneins

DAX 40-Wert Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rheinmetall von vor 5 Jahren eingefahren

Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK uneins: RENK startet bahnbrechendes Getriebeprojekt

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
20.08.2025Rheinmetall BuyUBS AG
08.08.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
08.08.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.08.2025Rheinmetall BuyUBS AG
08.08.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Rheinmetall BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
17.06.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
09.05.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
29.04.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
26.03.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen