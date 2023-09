Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagnachmittag im Plus

So entwickelt sich Rheinmetall

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 249,40 EUR zu.

Um 15:50 Uhr wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 249,40 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Rheinmetall-Aktie sogar auf 251,60 EUR. Bei 249,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 51.477 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.04.2023 markierte das Papier bei 281,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,79 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 142,65 EUR am 14.10.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Verlust von 42,80 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 294,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 10.08.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,21 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 1.498,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.408,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.11.2023 veröffentlicht. Schätzungsweise am 07.11.2024 dürfte Rheinmetall die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2024 auf 19,26 EUR je Aktie.

