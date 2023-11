Rheinmetall im Fokus

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag mit grünen Vorzeichen

28.11.23 09:23 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 276,90 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 276,90 EUR nach oben. In der Spitze legte die Rheinmetall-Aktie bis auf 277,70 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 274,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 11.922 Rheinmetall-Aktien umgesetzt. Bei einem Wert von 295,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. Am 20.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 173,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 37,31 Prozent Luft nach unten. Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall-Aktie wird bei 330,00 EUR angegeben. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 09.11.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,31 EUR gegenüber 1,65 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.758,00 EUR im Vergleich zu 1.415,00 EUR im Vorjahresquartal. Am 14.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Rheinmetall veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 13.03.2025. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 13,85 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net

