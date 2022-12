Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Um 04:22 Uhr wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 194,20 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Rheinmetall-Aktie bis auf 194,80 EUR. Bei 190,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 62.373 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (227,90 EUR) erklomm das Papier am 30.06.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.12.2021 bei 82,88 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 134,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 231,13 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 10.11.2022 vor. Das EPS belief sich auf 1,65 EUR gegenüber 1,66 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.415,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.258,00 EUR in den Büchern gestanden.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 16.03.2023 vorlegen.

In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 10,51 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

