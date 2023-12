Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag fester

So entwickelt sich Rheinmetall

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 287,50 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 287,50 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Rheinmetall-Aktie bei 288,90 EUR. Bei 287,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 57.621 Rheinmetall-Aktien.

Bei einem Wert von 295,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 2,64 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 186,05 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 54,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 337,14 EUR für die Rheinmetall-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 09.11.2023. In Sachen EPS wurden 2,31 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 1,65 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.758,00 EUR im Vergleich zu 1.415,00 EUR im Vorjahresquartal.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 14.03.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 13.03.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2023 13,67 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Handel in Frankfurt: LUS-DAX steigt mittags

Mittwochshandel in Frankfurt: Börsianer lassen DAX am Mittwochmittag steigen

DAX 40-Wert Rheinmetall-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rheinmetall-Investment von vor 10 Jahren verdient