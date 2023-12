Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Donnerstagvormittag an Fahrt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Rheinmetall konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 287,30 EUR.

Das Papier von Rheinmetall legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 287,30 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Rheinmetall-Aktie bei 287,60 EUR. Mit einem Wert von 287,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Rheinmetall-Aktie belief sich zuletzt auf 3.233 Aktien.

Bei 295,10 EUR markierte der Titel am 22.11.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 30.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 186,05 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 35,24 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 337,14 EUR für die Rheinmetall-Aktie aus.

Am 09.11.2023 hat Rheinmetall die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,31 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1.758,00 EUR gegenüber 1.415,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 14.03.2024 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Rheinmetall rechnen Experten am 13.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 13,67 EUR je Aktie belaufen.

