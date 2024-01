Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagnachmittag höher

Rheinmetall im Blick

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Rheinmetall legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,9 Prozent auf 326,20 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,9 Prozent auf 326,20 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Rheinmetall-Aktie bis auf 326,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 320,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 134.995 Rheinmetall-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.01.2024 bei 337,90 EUR. 3,59 Prozent Plus fehlen der Rheinmetall-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 209,10 EUR am 31.01.2023. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 56,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 337,14 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 09.11.2023. Es stand ein EPS von 2,31 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 1,65 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.415,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.758,00 EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Rheinmetall am 14.03.2024 präsentieren. Rheinmetall dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 13.03.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2023 auf 13,62 EUR je Aktie.

