Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall schiebt sich am Mittag vor

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 426,40 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 426,40 EUR zu. Die Rheinmetall-Aktie legte bis auf 426,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 421,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 104.056 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (428,00 EUR) erklomm das Papier am 27.02.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,38 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.10.2023 bei 226,50 EUR. Abschläge von 46,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 4,30 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,06 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 389,13 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 09.11.2023. In Sachen EPS wurden 2,31 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 1,65 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24,24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.758,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 1.415,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 14.03.2024 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 13.03.2025.

In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 13,13 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

