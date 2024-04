Kurs der Rheinmetall

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag freundlich

29.04.24 12:06 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 527,20 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 527,20 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Rheinmetall-Aktie bei 530,60 EUR. Bei 524,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 61.138 Rheinmetall-Aktien. Der Anteilsschein kletterte am 09.04.2024 auf bis zu 571,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,46 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 226,50 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Verlust von 57,04 Prozent wieder erreichen. Nachdem im Jahr 2023 5,70 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,80 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 542,71 EUR für die Rheinmetall-Aktie aus. Am 14.03.2024 legte Rheinmetall die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 8,29 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 6,70 EUR je Aktie in den Büchern standen. Rheinmetall hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,56 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,32 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren. Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 14.05.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 02.05.2025. Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2024 auf 21,63 EUR je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie Berenberg belässt Einstufung für Rheinmetall auf Buy - Aktie leichter Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt am Nachmittag Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX am Nachmittag in Rot

