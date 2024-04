Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag mit Verlusten

Kurs der Rheinmetall

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 522,80 EUR ab.

Die Rheinmetall-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 522,80 EUR abwärts. Die Rheinmetall-Aktie sank bis auf 521,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 524,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 121.030 Rheinmetall-Aktien.

Am 09.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 571,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,37 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rheinmetall-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 05.10.2023 auf bis zu 226,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 56,68 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 5,70 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,80 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Rheinmetall-Aktie bei 542,71 EUR.

Am 14.03.2024 lud Rheinmetall zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,70 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,56 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,32 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 14.05.2024 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 02.05.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 21,63 EUR je Rheinmetall-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Berenberg belässt Einstufung für Rheinmetall auf Buy - Aktie leichter

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt am Nachmittag

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX am Nachmittag in Rot