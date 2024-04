Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Vormittag an Boden

Notierung im Blick

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Um 09:06 Uhr sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 527,00 EUR zu. Bei 527,20 EUR erreichte die Rheinmetall-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 524,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 12.532 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 09.04.2024 markierte das Papier bei 571,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,50 Prozent hinzugewinnen. Bei 226,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 57,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Rheinmetall-Aktionäre betrug im Jahr 2023 5,70 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,80 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 542,71 EUR für die Rheinmetall-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 14.03.2024 vor. Das EPS lag bei 8,29 EUR. Im letzten Jahr hatte Rheinmetall einen Gewinn von 6,70 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 2,56 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,32 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 14.05.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 02.05.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 21,63 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Berenberg belässt Einstufung für Rheinmetall auf Buy - Aktie leichter

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt am Nachmittag

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX am Nachmittag in Rot