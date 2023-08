Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gibt am Dienstagvormittag nach

Aktienentwicklung

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 248,50 EUR ab.

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 248,50 EUR. Das Tagestief markierte die Rheinmetall-Aktie bei 247,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 249,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.825 Rheinmetall-Aktien.

Am 04.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 281,30 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,20 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 140,45 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall-Aktie wird bei 285,33 EUR angegeben.

Am 10.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 1,27 EUR. Im letzten Jahr hatte Rheinmetall einen Gewinn von 1,21 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 1.498,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.408,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 09.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Rheinmetall veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 07.11.2024 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 13,97 EUR im Jahr 2023 aus.

