Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag im Aufwind
Die Aktie von Rheinmetall gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,9 Prozent auf 1.701,00 EUR zu.
Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 3,9 Prozent im Plus bei 1.701,00 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Rheinmetall-Aktie bisher bei 1.721,50 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1.647,00 EUR. Bisher wurden heute 202.789 Rheinmetall-Aktien gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1.944,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.06.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,29 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 463,80 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Verlust von 72,73 Prozent wieder erreichen.
Rheinmetall-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 8,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 11,28 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 1.879,43 EUR je Rheinmetall-Aktie an.
Am 07.08.2025 legte Rheinmetall die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,90 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,43 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 2,43 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,23 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 05.11.2026.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 29,60 EUR im Jahr 2025 aus.
Analysen zu Rheinmetall AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:01
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.2025
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|08.08.2025
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
