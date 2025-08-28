Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag im Plus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 1.664,00 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere um 09:06 Uhr 1,6 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Rheinmetall-Aktie bei 1.664,00 EUR. Mit einem Wert von 1.647,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 18.469 Rheinmetall-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 02.06.2025 auf bis zu 1.944,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,83 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 04.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 463,80 EUR. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 258,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 11,28 EUR. Im Vorjahr erhielten Rheinmetall-Aktionäre 8,10 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 1.879,43 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 07.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,90 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,43 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 2,43 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 2,23 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 29,60 EUR je Aktie belaufen.

