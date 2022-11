Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag ohne große Veränderung

Kaum Bewegung ließ sich um 12:22 Uhr bei der Rheinmetall-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 192,40 EUR. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 193,85 EUR zu. Die größten Abgaben verzeichnete die Rheinmetall-Aktie bis auf 190,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 192,90 EUR. Der Tagesumsatz der Rheinmetall-Aktie belief sich zuletzt auf 27.240 Aktien.

Am 30.06.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 227,90 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 15,58 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.11.2021 (76,30 EUR). Mit Abgaben von 152,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 204,80 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 10.11.2022. Das EPS wurde auf 1,65 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,66 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.415,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.258,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 16.03.2023 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,56 EUR je Rheinmetall-Aktie belaufen.

