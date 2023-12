Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag mit KursVerlusten

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 287,00 EUR.

Der Rheinmetall-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 14:05 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 287,00 EUR. Das Tagestief markierte die Rheinmetall-Aktie bei 286,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 287,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 92.422 Rheinmetall-Aktien.

Am 22.11.2023 erreichte der Anteilsschein mit 295,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 186,05 EUR fiel das Papier am 30.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 35,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 337,14 EUR für die Rheinmetall-Aktie aus.

Rheinmetall ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,31 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,24 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.758,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.415,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.03.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 13.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2023 13,67 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

