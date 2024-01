Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag im Minus

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 325,00 EUR ab.

Die Rheinmetall-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 325,00 EUR. Im Tief verlor die Rheinmetall-Aktie bis auf 324,70 EUR. Bei 327,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 88.786 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Bei 337,90 EUR markierte der Titel am 19.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,97 Prozent hinzugewinnen. Am 31.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 209,10 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 35,66 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 337,14 EUR.

Am 09.11.2023 legte Rheinmetall die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es stand ein EPS von 2,31 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 1,65 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Rheinmetall 1.758,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 24,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.415,00 EUR erwirtschaftet worden.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 14.03.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 13.03.2025 dürfte Rheinmetall die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2023 auf 13,62 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich freundlich

Schwacher Handel: DAX liegt zum Ende des Montagshandels im Minus

Rheinmetall-Aktie profitiert: Rheinmetall erhält Auftrag für Fuchs-Fertigung im Ausland