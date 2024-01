Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagvormittag fester

Rheinmetall im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 328,10 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,5 Prozent auf 328,10 EUR. Die Rheinmetall-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 329,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 327,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 9.505 Stück.

Am 19.01.2024 markierte das Papier bei 337,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 2,99 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 209,10 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.01.2023). Mit Abgaben von 36,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 337,14 EUR je Rheinmetall-Aktie an.

Rheinmetall gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,31 EUR. Im letzten Jahr hatte Rheinmetall einen Gewinn von 1,65 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,24 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.758,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.415,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 14.03.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 13.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 13,62 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

