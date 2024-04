Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Mittag südwärts

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 520,00 EUR.

Das Papier von Rheinmetall gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 520,00 EUR abwärts. Die Rheinmetall-Aktie sank bis auf 513,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 523,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 64.979 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 571,80 EUR erreichte der Titel am 09.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rheinmetall-Aktie somit 9,06 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 226,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.10.2023). Mit Abgaben von 56,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Rheinmetall-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 5,70 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,80 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 542,71 EUR für die Rheinmetall-Aktie.

Rheinmetall veröffentlichte am 14.03.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,70 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,56 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rheinmetall einen Umsatz von 2,32 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.05.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 02.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 21,63 EUR je Aktie belaufen.

