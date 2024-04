Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall büßt am Nachmittag ein

Kursverlauf

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 522,00 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 522,00 EUR. In der Spitze fiel die Rheinmetall-Aktie bis auf 513,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 523,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 108.097 Stück.

Am 09.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 571,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 9,54 Prozent Plus fehlen der Rheinmetall-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 226,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 56,61 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Rheinmetall-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 5,70 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,80 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 542,71 EUR aus.

Rheinmetall gewährte am 14.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,44 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Rheinmetall ein EPS von 6,61 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 2,56 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,32 Mrd. EUR umgesetzt.

Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 14.05.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 02.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je Rheinmetall-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 21,63 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Aktie und Co.: Projektgesellschaft für neues Kampfpanzersystem vor Gründung

Erste Schätzungen: Rheinmetall mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Berenberg belässt Einstufung für Rheinmetall auf Buy - Aktie leichter