Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall büßt am Dienstagvormittag ein

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Rheinmetall-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 524,40 EUR.

Das Papier von Rheinmetall gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 524,40 EUR abwärts. Die Rheinmetall-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 522,20 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 523,00 EUR. Zuletzt wechselten 7.490 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 09.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 571,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 9,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.10.2023 bei 226,50 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 56,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 5,70 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,80 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 542,71 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 14.03.2024. Das EPS lag bei 8,29 EUR. Im letzten Jahr hatte Rheinmetall einen Gewinn von 6,70 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,17 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,56 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 2,32 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Rheinmetall am 14.05.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 02.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 21,63 EUR je Aktie belaufen.

